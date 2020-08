Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toujours un grand objectif avec Mbappé !

Publié le 16 août 2020 à 8h30 par A.M. mis à jour le 16 août 2020 à 8h40

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait régulièrement parler de lui pour son avenir. Et Leonardo a bien fait de sa prolongation une priorité.

Le Paris Saint-Germain va pouvoir profiter de Kylian Mbappé une saison supplémentaire au moins. Le Champion du monde français a récemment annoncé qu'il ne bougerait pas cet été, mettant fin aux rumeurs d'un départ vers le Real Madrid, rendu quasiment impossible par la crise du Covid-19. Mais qu'en sera-t-il sur le long terme ? Avec un contrat qui court jusqu'en juin 2022, l'ancien Monégasque devrait refaire parler de lui l'été prochain surtout s'il ne prolonge. Nasser Al-Khelaïfi sortait toutefois les barbelés ces derniers jours : « Si je veux voir Neymar rester ? Oui avec Kylian, jamais ils vont partir, ils vont rester j’en suis sûr ». Et visiblement, Leonardo est sur la même longueur d'onde que le président du PSG.

La prolongation de Mbappé est la priorité de Leonardo