Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Di Maria déjà tout tracé ?

Publié le 16 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Angel Di Maria n’aura que 33 ans à l’issue de son bail, mais pourrait se laisser tenter par un retour à la maison à Rosario Central.

Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United où il n’a pas brillé, Angel Di Maria a retrouvé tout son talent au PSG. El Fideo est d’ailleurs un membre indéboulonnable du onze de départ de Thomas Tuchel malgré la concurrence en attaque au sein du club de la capitale. Contractuellement lié au champion de France jusqu’en juin 2021, Di Maria ne semblerait pas encore avoir ouvert les discussions avec la direction parisienne pour évoquer une éventuelle prolongation. Et si l’Argentin venait à aller voir ailleurs, un club en particulier serait prêt à l’accueillir l’été prochain.

Pour l’entraîneur de Rosario, Di Maria veut revenir