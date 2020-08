Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme appel du pied lancé à Angel Di Maria !

Publié le 15 août 2020 à 20h15 par A.D.

Alors qu'il a fait ses débuts à Rosario Central, Angel Di Maria a déjà entrouvert la porte à un retour dans le club argentin. Interrogé sur l'attaquant du PSG, Kily Gonzalez, nouveau coach des Canallas, lui a fait un énorme appel du pied.

Avant de poser ses valises en Europe, du côté de Benfica, El Fideo a défendu les couleurs de Rosario Central, un club où il pourrait bien retourner. En fin de contrat avec le PSG en juin 2021, Angel Di Maria a évoqué la possibilité de revenir sur ses pas et de finir la où il a commencé. « Jouer avec Mascherano et Lavezzi à Rosario Central ? C’est difficile. Il me reste deux ans avec le PSG, Lavezzi et Mascherano sont en fin de contrat en Chine, mais je ne sais pas ce qu’ils vont faire, s’ils vont arrêter ou non. Mon envie de jouer à Rosario Central est intacte. Maintenant, comme a dit Messi, et c’est la vérité, il faut penser à la famille, aux enfants, l’insécurité. A Paris, j’ai la télévision argentine, je vois tout et je me demande : “Et si cela arrive à ma famille“ » , avait-il déclaré en juin 2019. Alors qu'Angel Di Maria pourrait accepter de boucler la boucle à Rosario Central, Kily Gonzalez lui a fait passer un message fort. Comme il l'a confié lui-même, le nouvel entraineur du club argentin attend le numéro 11 du PSG de pied ferme.

«Il veut venir et je ne doute pas qu'il viendra»