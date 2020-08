Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jurgen Klopp vient de jouer un très mauvais tour à Leonardo !

Publié le 16 août 2020 à 13h15 par H.G.

Alors que le PSG était intéressé par la perspective d’accueillir Thiago Alcantara cet été, Liverpool serait parvenu à passer devant le club de la capitale dans ce dossier.

Une fois encore, le milieu de terrain a été identifié comme l’un des secteurs à renforcer en priorité cet été par Leonardo. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, rien n’est gagné dans ce dossier dans la mesure où la Lazio a de fortes prétentions pour lâcher son joueur, chose qui a conduit le club de la capitale à travailler sur d’autres pistes en parallèle. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’une d’elles se nomme Thiago Alcantara. En fin de contrat au Bayern Munich en 2021, l’Espagnol souhaite quitter le club bavarois cet été et cela a poussé le PSG à formuler une offre d’un peu moins de 30M€, un montant qui se rapproche des demandes du Bayern Munich. Seulement voilà, Leonardo n’était pas seul dans ce dossier, et il se pourrait qu’il vienne de s’être fait définitivement distancé par Liverpool.

Thiago Alcantara aurait trouvé un accord contractuel avec Liverpool !