Mercato - Barcelone : Un favori clair se dégage pour la succession de Setien !

Publié le 16 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que le départ de Quique Setien semble désormais inéluctable au FC Barcelone après la déroute face au Bayern Munich, le Barça aurait déjà identifié un favori pour succéder à l’ancien entraîneur du Bétis sur le banc des Blaugrana…

Quique Setien se trouvait déjà sur un siège éjectable, et ce dernier devrait bel et bien sauter. Après l’humiliation subie face au Bayern en quart de finale de Ligue des Champions (8-2), l’ancien entraîneur du Bétis devrait rapidement être viré par Josep Maria Bartomeu, qui a déjà annoncé que des têtes vont tomber. Et si plusieurs coachs sont désormais annoncés dans le viseur du Barça pour lui succéder (Xavi, Laurent Blanc…), un favori semble se dégager dans ce dossier…

Mauricio Pochettino en discussions avec le Barça ?