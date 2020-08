Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule déjà pour la succession de Setien !

Publié le 16 août 2020 à 3h15 par A.M.

Suite à l'humiliation subie par le FC Barcelone contre le Bayern Munich, Setién a affiché sa lucidité concernant son avenir. Et plusieurs noms circulent à nouveau pour le remplacer.

L'énorme humiliation subie par le FC Barcelone contre le Bayern Munich risque de laisser des traces. Largement battus par les Allemands (2-8), les Catalans devraient faire de gros changements cet été. Et sans surprise, Quique Setién est le premier concerné. Arrivé en janvier sur le banc du Barça, l'ancien entraîneur du Betis est d'ailleurs lucide concernant sa situation. « La réalité est qu'il y a une énorme frustration. Il ne reste plus qu'à tirer des conclusions et à prendre des décisions. Je pense que tout est frais pour penser à continuer ou pas. La réalité est que cela ne dépend pas de moi. Nous devons y réfléchir posément, en tenant compte de la situation et de l'importance de cette humiliante et douloureuse défaite pour Barcelone », lance-t-il en conférence de presse. Et pour lui succéder, plusieurs noms reviennent sur le devant de la scène.

Pochettino, Xavi et Gallardo les trois mieux placés