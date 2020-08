Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pochettino aurait déjà donné sa réponse au Barça !

Publié le 15 août 2020 à 11h45 par A.D.

Après la correction du Bayern face au Barça, Quique Setién devrait être remercié par sa direction. Pour le remplacer, l'écurie blaugrana pourrait miser sur Mauricio Pochettino, qui aurait déjà donné sa disponibilité.

8-2, c'est le score qu'a infligé le Bayern au FC Barcelone ce vendredi soir. Un résultat lourd qui risque d'avoir de grosses conséquences. A en croire Gerard Piqué, toute l'institution est à remettre en cause et un grand ménage doit être opéré pour la survie du club. « Tout le monde devrait y réfléchir, le club a besoin de changements, je ne parle pas de l'entraîneur, ni des joueurs, je ne veux désigner personne, structurellement l'équipe, le club a besoin de toutes sortes de changements, parce que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, ni la deuxième ou la troisième fois. Personne n'est indispensable, je suis le premier à m'offrir, si du sang neuf doit être injecté pour changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je pense que nous avons touché le fond. Nous devons tous nous regarder et réfléchir en interne et décider ce qui est le mieux pour le club, ce qui est le plus important » . Après cette sortie de Gerard Piqué, Quique Setién s'est prononcé à son tour et a fait passer un message inquiétant sur son avenir, laissant la responsabilité à sa direction de décider de son sort. Et selon Nicolo Schira, les dés seraient déjà jetés pour l'entraineur du FC Barcelone.

Pochettino prêt à prendre la succession de Setién ?

Sur son compte Twitter , Nicolo Schira a annoncé clairement que Quique Setién allait être évincé. Pour prendre sa succession, le Barça pourrait faire confiance à Mauricio Pochettino. Et à en croire le journaliste italien, l'ancien entraineur de Tottenham aurait déjà annoncé à la direction catalane qu'il était disponible. Reste à savoir si Pochettino sera le choix final du FC Barcelone.