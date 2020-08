Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu annonce de gros changements au Barça !

Publié le 15 août 2020 à 9h45 par T.M.

La crise frappe durement le FC Barcelone. Et pour se relever de la claque reçue contre le Bayern Munich, Josep Maria Bartomeu a annoncé de gros changements au sein du club catalan.

Le quart de finale entre le Bayern Munich et le FC Barcelone a tourné à l’humiliation pour les Blaugrana. Alors que les hommes de Quique Setien y ont cru pendant quelques minutes, les Bavarois ont finalement déroulé tout au long de la rencontre, faisant preuve d’un réalisme incroyable. Au final, la claque a été sévère pour le Barça (8-2), enfonçant un peu plus le club catalan dans la crise. Désormais, il va donc falloir se relever et pour cela, dès le coup de sifflet final, Gerard Piqué a notamment demandé des changements à tous les étages : « Tout le monde a besoin de réfléchir. Le club a besoin de changements et je ne parle ni du coach ni des joueurs, je ne veux désigner personne. Je pense que le club a besoin de changements de toutes sortes ».

« Aujourd'hui est un jour pour réfléchir »