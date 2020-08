Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Quique Setien sur sa situation !

Publié le 15 août 2020 à 9h15 par A.D.

Ce vendredi soir, le Barça s'est fait humilier par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. A l'issue de la rencontre, Quique Setién a fait passer un message sur son avenir.

Décrié au Barça depuis la reprise, Quique Setién est plus que jamais en danger. Ce vendredi soir, ses hommes se sont vu infliger une incroyable correction face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2). Une gifle qui va assurément laisser des traces. A l'issue de la rencontre, Gerard Piqué a estimé que le Barça se devait de faire un grand ménage pour retrouver des couleurs. Interrogé à son tour après la débâcle barcelonaise, Quique Setién a donné raison à son défenseur central avant de se prononcer sur son avenir.

«Je pense que tout est frais pour penser à continuer ou pas»