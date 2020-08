Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est la guerre entre Ajroudi et Boudjellal !

Publié le 16 août 2020 à 2h00 par A.M.

Alors que Mourad Boudjellal a sévèrement critiqué l'entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi, Stéphane Cohen, fondateur de la banque Wingate et visé par les propos de l'ancien président du RCT, lui répond clairement.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Mourad Boudjellal s'était fait plutôt discret ces derniers jours dans les médias malgré son implications dans le projet de rachat de l'OM de Mohamed Ayachi Ajroudi. Et pour cause, au micro de RMC Sport , l'ancien président du RCT assure s'être désolidarisé de ce projet : « Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi. » Les deux personnes visées par Mourad Boudjellal sont donc le juriste Marc Deschenaux ainsi que Stéphane Cohen, fondateur de la banque Wingate mandatée pour le rachat de l'OM. Et ce dernier répondre vigoureusement à Boudjellal.

Boudjellal critique l'entourage d'Ajroudi