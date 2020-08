Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre autour de Bartomeu !

Publié le 15 août 2020 à 16h15 par Th.B.

En délicatesse depuis quelque temps au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu devrait de lui-même prendre la décision de démissionner de son poste de président et de ce fait de laisser les socios élire leur nouveau dirigeant selon Victor Font.

Président du FC Barcelone depuis janvier 2014 et la démission de son prédécesseur Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu pourrait ne pas s’éterniser à la tête du Barça . Son contrat courant jusqu’en juin 2021, l’homme fort du club culé ne semble plus être intouchable et ce depuis un bon moment. Néanmoins, les récentes déroutes du FC Barcelone en Ligue des champions, et particulièrement celle de vendredi à Lisbonne ont fragilisé la position du président. Dans la foulée de la démonstration du Bayern Munich vendredi et sa large victoire sur un impuissant Barça (8-2), une vague de Bartomeu démission s’est emparé des réseaux sociaux. Et l’une de ces voix n’est autre que Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone.

« Bartomeu démissionne, élections au plus vite »

Sur son compte Twitter , Victor Font a appelé à des changements drastiques et ce, plus tôt que prévu. Alors que les élections présidentielles sont programmées pour le printemps 2021, le candidat à la présidence a fait passer ce message précis sur le réseau social. « Cela fait trop d'années de tristesse et de honte, mais ce soir n'a qu'un seul nom: l'humiliation. Nous ne devons plus prolonger l'agonie et ne perdons plus de temps précieux. Bartomeu démissionne, élections au plus vite et ensemble, on reconstruit le club et redonne l'espoir au Barça !! ». a assuré Font. Reste à savoir si ses propos se feront assez entendre.