Mercato - Barcelone : Comme Messi, les joueurs du Barça menacent aussi de partir !

Publié le 15 août 2020 à 12h45 par T.M.

A Barcelone, on réclame de profonds changements, pensant notamment à un départ de Josep Maria Bartomeu. Et au sein du vestiaire blaugrana, on n’aurait pas hésité à lâcher un terrible ultimatum.

Ce vendredi, le FC Barcelone a reçu une incroyable claque face au Bayern Munich (8-2). La fin d’un cycle en Catalogne, où on réclame désormais un renouvellement et cela à tous les étages du club. « Le club a besoin de changements, je ne parle pas de l'entraîneur, ni des joueurs, je ne veux désigner personne, structurellement l'équipe, le club a besoin de toutes sortes de changements », a lâché Gerard Piqué après la rencontre. De même, selon les informations de la Cadena Cope , Lionel Messi n’aurait pas hésité à remettre en question son avenir à Barcelone, réclamant une restructuration, sous peine de partir en 2021. Et visiblement, le reste du vestiaire de Quique Setien en aurait fait de même…

Les joueurs du Barça menacent !