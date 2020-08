Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les joueurs du Barça réclament la tête de Bartomeu !

Publié le 16 août 2020 à 4h00 par T.M.

Après la débâcle du FC Barcelone contre le Bayern Munich, des têtes vont forcément tomber. Et au sein du vestiaire blaugrana, on réclamerait notamment celle de Josep Maria Bartomeu.

Ce vendredi, le Bayern Munich arrivait avec le statut de favori face au FC Barcelone. Mais ce choc des quarts de finale de la Ligue des Champions, on ne s’attendait pas à une telle humiliation. En effet, pour le club catalan, cela a tourné à la catastrophe avec une terrible défaite (8-2). En Catalogne, c’est clairement la fin d’un cycle. Il faut désormais repartir sur de nouvelles bases et après la rencontre, Gerard Piqué n’a pas hésité à réclamer des changements, et ce à tous les étages du Barça. Si le départ de Quique Setien est imminent, en interne, on espérerait également celui de Josep Maria Bartomeu, actuel président.

Bartomeu démission !