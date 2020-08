Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a eu un coup de pouce inattendu pour Neymar !

Publié le 16 août 2020 à 3h45 par T.M.

En 2017, le PSG frappait fort avec l’arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€. Un dossier pour lequel Nasser Al-Khelaïfi a pu compter sur de nombreux soutiens.

Pour s’inviter à la table des plus grands et enfin réaliser son rêve de remporter la Ligue des Champions, le PSG n’a pas regardé à la dépense en 2017 pour recruter Neymar. En effet, le club de la capitale a secoué la planète football en levant la clause libératoire du Brésilien, qui était alors fixée à 222M€ par le FC Barcelone. Un coup de tonnerre qu’il a fallu préparer en amont en réussissant à convaincre Neymar que son bien se trouvait au PSG. Si l’aspect financier a forcément pesé dans la balance, les conseils d’un ancien Parisien semblent également avoir eu un impact.

Le rôle de Nenê