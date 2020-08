Foot - PSG - Malaise

PSG - Malaise : Ronaldo, Messi... Ce tacle adressé à Neymar !

Publié le 15 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Déjà taclé par Joey Barton sur Twitter il y a quelques années, Neymar a de nouveau été attaqué par l’ancien milieu de terrain de l’OM. Et ce dernier estime que le Brésilien ne ferait même pas partie des 5 meilleurs joueurs du monde…

C’est bien connu, Joey Barton n’a pas la langue dans sa poche. Le milieu de terrain anglais, passé par l’OM, s’était notamment fait remarquer lors de son passage en prêt à Marseille pour s’être ouvertement moqué de Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier s’était également payé la tête de Neymar, sur Twitter, en 2013. Et l’ancien international anglais a récidivé avec la star du PSG…

« Je ne pense pas que Neymar soit dans le top 5 »