PSG : Pierre Ménès s'enflamme pour le match éblouissant de Neymar !

Publié le 14 août 2020 à 2h30 par A.M.

Auteur d'un énorme match contre l'Atalanta, Neymar est encensé par Pierre Ménès qui analyse la prestation du Brésilien.

En l'absence d'Angel Di Maria, Marco Verratti et Kylian Mbappé, tous les regards étaient tournés vers Neymar à l'occasion du quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Brésilien a assumé ses responsabilités. Malgré quelques échecs dans le dernier geste, l'ancien joueur du Barça a été omniprésent et s'est montré décisif en fin de match sur les buts de Marquinhos et Eric Maxim Choupo-Moting. Une prestation qui a convaincu Pierre Ménès.

«Ney a répondu présent»