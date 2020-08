Foot - PSG

PSG : Inquiétude confirmée pour Keylor Navas...

Publié le 13 août 2020 à 20h50 par La rédaction mis à jour le 13 août 2020 à 20h51

Sorti sur blessure contre l'Atalanta mercredi soir, Keylor Navas est incertain pour la demi-finale de Ligue des Champions comme l'a confirmé le PSG.

C'est le gros point noir de la soirée parisienne. A dix minutes de la fin du quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, Keylor Navas a quitté ses partenaires sur blessure. Les premiers n'étaient clairement pas positifs. Et le PSG a confirmé son pessimisme par le biais d'un communiqué. « Keylor Navas est sorti du match mercredi soir avec une douleur aux ischios jambiers droits survenue sur un dégagement. L’examen clinique et l’RM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine », précise ce communiqué avant de se montrer plus optimiste pour Thiago Silva qui « a fini le match avec une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi . » Enfin, « Marco Verratti continue son travail quotidien en piscine et sur vélo. Une réévaluation sera faite samedi » tandis que « Layvin Kurzawa continue son programme de reprise en salle et sur le terrain . »