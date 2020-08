Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel rend hommage à Choupo-Moting !

Publié le 13 août 2020 à 8h45 par T.M.

On ne l’attendait pas face à l’Atalanta, mais c’est bien Eric Maxim Choupo-Moting qui a permis au PSG de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Thomas Tuchel n’a pas manqué de saluer son joueur.

Normalement, Eric Maxim Choupo-Moting n’aurait pas dû jouer cette rencontre de Ligue des Champions. Pas inscrit dans la liste du PSG pour disputer cette compétition européenne, le Camerounais a finalement profité du départ d’Edinson Cavani pour retrouver une place dans le groupe de Thomas Tuchel afin de disputer ce Final 8. Invité surprise de ce tournoi final, c’est lui qui a permis au PSG de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions, 25 ans après. En effet, menés par l’Atalanta, les hommes de Thomas Tuchel ont longtemps fait preuve de maladresse devant les buts à l’instar de Neymar. Mais l’entré en jeu de Choupo-Moting dans les 10 dernières minutes a tout changé. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le but salvateur du PSG dans les dernières minutes.

« Il a fait quelque chose d’exceptionnel »