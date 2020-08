Foot - PSG

Atalanta/PSG : Les notes des Parisiens !

Publié le 12 août 2020 à 23h30 par Arthur Montagne

Vous avez manqué la rencontre entre le PSG et l'Atalanta ce mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions (2-1) ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !

Keylor Navas (7) : Comme à son habitude, le Costaricien a tenu la baraque et a permis aux Parisiens de rester en vie dans le match. Un premier arrêt d'entrée sur une frappe de Papu Gomez avant un très gros arrêt sur la tête d'Hateboer (11e). Il est en revanche impuissant sur le but de Pasalic sur lequel il ne peut rien faire. Malheureusement contrairement de sortir sur blessure à la 80ème minute avec l'entrée de Sergio Rico (non noté).



Thilo Kehrer (4) : De nouveau placé dans le couloir droit de la défense, l'Allemand a connu une première période plus que poussive durant laquelle il a souvent été pris à défaut sans apporter le surnombre offensif. Au retour des vestiaires, Kehrer est apparu bien plus en forme avec notamment un apport offensif beaucoup plus important en même temps que l'Atalanta baissait le rythme.



Presnel Kimpembe (6,5) : Titulaire aux côtés de Thiago Silva puisque Marquinhos évoluait dans l'entrejeu, le Champion du monde a imposé sa puissance, muselant parfaitement Duvan Zavata. Très puissant, le Français a imposé son physique, mais c'est également montré précis à la relance. Une très belle prestation pour le Titi parisien.



Thiago Silva (5) : Une fois n'est pas coutume, le Brésilien n'a pas été le défenseur le plus en vue. Malgré tout, le capitaine du PSG a livré une prestation plutôt aboutie. Moins impressionnant et moins dominant qu'à son habitude, Thiago Silva a toutefois été rarement pris à dépourvu et s'est montré adroit à la relance, en étant toutefois parfois contraint d'allonger le jeu. Un match globalement maîtrisé pour le Brésilien.



Juan Bernat (3,5) : Un match compliqué pour le latéral espagnol, qui a pris très peu de risque d'un point de vue offensif en première période. Plus en vue en seconde période, Bernat a cependant une bonne excuse, c'était son premier match officiel depuis la reprise de la saison. A court physiquement, il a disputé le match dans son intégralité et va monter en puissance pour les prochaines échéances.



Marquinhos (3) : Positionné devant la défense, le Brésilien a semblé perdu dans ce rôle. Rarement dans le tempo, Marquinhos a été également très peu en vue dans l'utilisation du ballon. Malgré tout, il sauve son match grâce à son but salvateur dans les arrêts de jeu qui offre l'égalisation au PSG. Auteur d'un match très décevant, Marquinhos est donc l'un des héros d'une soirée paradoxale pour lui.



Ander Herrera (2) : Préféré à Leandro Paredes dans le onze de départ, l'ancien milieu de terrain de Manchester United n'a pas apporté grand chose. A court de rythme, il a régulièrement été dépassé et balle au pied, il n'a pas fait de différence. Remplacé à la 70ème minute par Leandro Paredes (non noté).



Idrissa Gueye (5) : Contrairement à ses deux compères dans l'entrejeu, le Sénégalais a été au niveau. Solide dans l'impact, il a récupéré plusieurs ballons et a même tenté d'apporter le surnombre offensivement. L'ancien joueur d'Everton a semblé plus à l'aise que lors de ses dernières sorties. Remplacé par Julian Draxler (non noté).



Pablo Sarabia (3) : Aligné aux côtés de Mauro Icardi, le couteau suisse de Thomas Tuchel ne s'est pas vraiment montré vraiment tranchant. Très peu en vue, l'Espagnol n'a pas pesé sur le match se distinguant uniquement par un centre sur lequel Mauro Icardi est trop court. Remplacé à l'heure de jeu par Kylian Mbappé (non noté). Le Champion du monde, décisif, offre la passe décisive à Eric Maxim Choupo-Moting.



Mauro Icardi (3) : Bien entré dans le match avec un jeu intéressant dos au but notamment sur la déviation pour le face-à-face raté par Neymar d'entrée de jeu, l'Argentin est ensuite retombé dans ses travers. Toujours en retard, il n'a jamais offert de solutions à Neymar qui s'est démené. Remplacé à la 80ème minute par Eric Maxim Choupo-Moting (non noté) qui offre la qualification au PSG au bout du temps additionnel.



Neymar (8) : Un match excessivement paradoxal pour la star brésilienne. L'ancienne star du Barça a d'abord raté une énorme occasion dès la 3e minute en manquant un face-à-face. Quelques minutes plus tard il réalise une énorme action sur laquelle il efface toute la défense de l'Atalanta avant de voir sa frappe échouer un pied du poteau italien (28e). Juste avant la mi-temps, il rate une nouvelle grosse occasion suite à une grossière erreur de la défense de Bergame. Mais entre temps, Neymar a tout fait sur le terrain. A l'origine de toutes les offensives du PSG, il a écœuré les Italiens, pêchant dans le dernier geste... jusqu'à sa passe décisive dans les arrêts de jeu pour l'égalisation de Marquinhos. L'homme du match.