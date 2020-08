Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Kluivert prêt à s'immiscer dans la succession de Sétien ?

Publié le 15 août 2020 à 21h00 par La rédaction

Après la déroute subie face au Bayern Munich, le FC Barcelone cherche un remplaçant à Quique Setien. Si plusieurs noms ont d’ores et déjà filtrés, Patrick Kluivert aurait une toute autre idée en tête.

Au lendemain de l’une des plus grosses humiliations de son histoire, l’heure est à la reconstruction pour le FC Barcelone. Un cycle s'est terminé et il est temps de penser à l’avenir. Si plusieurs joueurs se sont déjà remis en cause ou remis en cause des membres du club, tels que Lionel Messi et Gérard Piqué, d’autres préfèrent être plus discrets, comme Quique Setien. Hier, l’entraîneur blaugrana affirmait que son avenir ne dépendait pas de lui et qu’il fallait y réfléchir posément. Pour Josep Maria Bartomeu, la décision semble toutefois prise, puisque l’ancien entraîneur du Bétis ne devrait plus être sur le banc catalan la saison prochaine. Si les noms de Xavi, Mauricio Pochettino ou encore Ronald Koeman sont cités depuis plusieurs jours, Patrick Kluivert aurait un autre entraîneur en tête.

Kluivert veut voir Erik ten Hag au FC Barcelone