Mercato - Barcelone : Xavi, Pochettino... Une piste se dégagerait pour l’après-Sétien !

Publié le 15 août 2020 à 20h30 par A.C.

L’élimination de la Ligue des Champions par la main du Bayern Munich (8-2), est un sacré coup pour le FC Barcelone. Un vent de changement souffle sur la cité catalane et le premier à partir devrait bien être Quique Sétien.

La cinglante défaite subie face au Bayern Munich, la plus grosse de l’histoire du club, va laisser des traces au FC Barcelone. Il faut en effet remonter à 1946, pour retrouver un match ou le Barça a encaissé huit buts, comme cela a été le cas à Lisbonne, ce vendredi. Lionel Messi et les siens sortent donc de la Ligue des Champions par la petite porte, mais désormais, le temps est au changement. Le premier concerné, devrait être Quique Sétien. Déjà pas solide, la position de l’entraineur du Barça s’est dégradée ces dernières semaines et la dérouté face au Bayern Munich ne laisse que très peu de place au doute : il partira cet été. Reste à savoir qui le remplacera. Dès le coup de sifflet final de cette soirée cauchemardesque pour les fans barcelonais, une multitude de pistes a été évoquée...

Plus droit à l’erreur pour le Barça

La première et celle qui semble la plus logique, mène à Xavi. L’ancien milieu avait déjà été approché cet hiver, mais avait refusé de quitter le Qatar, pour s’asseoir sur le banc du FC Barcelone. La raison serait tout simplement qu’il ne souhaiterait pas travailler avec le président Josep Maria Bartomeu. Mundo Deportivo assure toutefois que Xavi serait une piste très chaude, pour remplacer Quique Sétien. Ce serait également le cas de Ronald Koeman et de Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham. Pour ce dernier, ça coince un peu, puisqu’il a fait diverses sorties assez critiques à l’encontre du Barça, lorsqu’il entrainait l’Espanyol de Barcelona.

Pochettino plus que Xavi ?