Mercato - Barcelone : Après Piqué, De Jong réclame lui aussi des changements !

Publié le 15 août 2020 à 20h00 par La rédaction

Humilié face au Bayern Munich, le FC Barcelone s'apprête à réaliser de gros changements en interne. Un souhait qui a aussi été partagé par Frenkie De Jong.

Il y aura un avant et un après Final 8. Giflé par le Bayern Munich (8-2), en Ligue des Champions, le FC Barcelone va devoir se reconstruire pour retrouver les sommets et cela passera par de nombreux changements. Au niveau de la direction tout d'abord avec Josep Maria Bartomeu, le président catalan, qui est au coeur des critiques mais aussi sur le terrain avec de nombreux joueurs susceptibles de faire leurs valises cet été. Outre les indésirables comme Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, d’autres cadres envisagent de partir à l’image de Gerard Piqué et Lionel Messi. Un désir de changement que souhaiterait aussi Frenkie De Jong comme il l’a expliqué aux médias…

« Je pense que nous devons changer beaucoup de choses »