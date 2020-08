Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu pourrait contrecarrer les plans du PSG !

Publié le 15 août 2020 à 18h30 par La rédaction

Après l’humiliation face au Bayern Munich lors du quart de finale de Ligue des Champions et la cuisante défaite 8-2, des choses devraient changer du côté du FC Barcelone. Quique Setien devrait très probablement quitter le Barça, et les dirigeants pourraient donc bien contrecarrer les plans de Leonardo…

La déroute face au Bayern Munich pourrait bien faire tomber des têtes au FC Barcelone. Humiliés à Lisbonne, lors du quart de finale de Ligue des Champions perdu 8-2, les Blaugrana pourraient rapidement se retrouver avec un nouvel d’entraîneur, puisque Quique Setien se trouvait déjà sur un siège éjectable avant cette rencontre. Si son départ n’a pas encore été officialisé, il ne fait plus aucun doute que son poste semble en danger. Et le FC Barcelone pourrait bien contrecarrer les plans de Leonardo, qui pourrait bien aussi tenter un changement d’entraîneur cet été du côté du PSG. Selon nos informations, le directeur sportif parisien souhaite placer Massimiliano Allegri, à la place de Thomas Tuchel.

Max Allegri ciblé par le Barça ?

Ainsi, comme révélé par El Pais , le Barça pourrait bien envisager de tenter le coup Massimiliano Allegri. Ce dernier, libre depuis son départ de la Juventus l’été dernier, est à la recherche d’un nouveau projet. Dans les petits papiers de Leonardo, qui l’apprécie beaucoup, le coach italien pourrait se laisser tenter par une arrivée du côté de la Catalogne, même si d’autres entraîneurs restent favoris pour succéder à Quique Setien. Sur ses traces depuis plusieurs mois, le directeur sportif du PSG pourrait bien se faire coiffer au poteau par les dirigeants Blaugrana . Cependant, d’autres entraîneurs seraient favoris pour la succession de Quique Setien…

Pochettino en approche, le pari Xavi ?