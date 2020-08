Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Pochettino et Xavi, ça gronde en interne !

Publié le 15 août 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

Josep Maria Bartomeu verrait bien Mauricio Pochettino s’asseoir sur le banc du FC Barcelone pour succéder à Quique Setién. Une option pas du tout appréciée des joueurs qui militeraient pour Xavi Hernandez.

Ce samedi, au lendemain de la déroute du FC Barcelone en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), l’avenir de Quique Setién fait énormément parler. Dans la foulée de la défaite du Barça à Lisbonne lors de ce quart de finale qui est entré dans l’histoire, le principal intéressé livrait un constat clair sur son avenir. Il n’en détient pas les clés. « Je pense que tout est frais pour penser à continuer ou pas. La réalité est que cela ne dépend pas de moi. Nous devons y réfléchir posément, en tenant compte de la situation et de l'importance de cette humiliante et douloureuse défaite pour Barcelone ». Son destin semblerait cependant déjà scellé et dans les journaux espagnols on évoque d’ailleurs sa succession depuis ce samedi matin. Malgré les déclarations peu élogieuses qu’il a pu avoir par le passé, Mauricio Pochettino semble être le profil le plus apte à débarquer au FC Barcelone dans les prochains jours. Mais cette option ne ferait pas l’unanimité auprès des joueurs.

Le vestiaire ne veut rien savoir de Pochettino, favori de Bartomeu pour l’après-Setién

Étant libre de tout contrat depuis son licenciement de Tottenham, Mauricio Pochettino serait particulièrement bien placé pour succéder à Quique Setién. En effet, les autres candidats sont Ronald Koeman et Xavi Hernandez, respectivement en poste du côté de la sélection néerlandaise et d’Al-Sadd. Mais cette option est-elle vraiment probable ? Contrairement à ce qui se dit ces derniers temps, l’ancien entraîneur de Tottenham n’aurait absolument pas de soutiens au sein du groupe culé selon As . Le vestiaire serait fermement contre la signature de Pochettino qui serait selon lui une erreur historique sans précédent. Josep Maria Bartomeu, président contesté alors que les élections sont programmées pour le printemps 2021, est à la baguette dans ce dossier et pourrait finalement prendre la décision de nommer Mauricio Pochettino. Comme la Cadena SER l’a révélé dans la nuit de vendredi à samedi, le président du Barça aurait dîné avec le technicien argentin la semaine dernière avec Ramon Planes, le bras droit du secrétaire technique culé Éric Abidal. Pochettino se serait excusé de ses déclarations antérieures, alors qu’il serait ami avec Josep Maria Bartomeu. Si le président nommait Pochettino, le Barça pourrait bien imploser d’autant plus que le vestiaire aurait déjà tranché pour la succession de Setién

Xavi Hernandez ou rien