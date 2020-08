Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire aurait tranché pour le successeur de Setién !

Publié le 15 août 2020 à 13h45 par Th.B.

Le FC Barcelone devrait licencier Quique Setién dans les prochaines heures. Pour succéder au technicien espagnol, le vestiaire blaugrana voudrait voir Xavi Hernandez s’asseoir sur le banc de touche du Barça.

Et si Quique Setién cédait sa place d’entraîneur du FC Barcelone seulement sept mois après avoir pris la place d’Ernesto Valverde ? Alors qu’il semblait avancer avec une épée de Damocles au-dessus de sa tête, l’humiliation subie vendredi soir lors du 1/4 de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) pourrait bien avoir scellé l’avenir de Setién. Dans la foulée de la défaite, le principal intéressé assurait que sa situation de dépendait pas de lui. Mais sa succession pourrait dépendre du vestiaire catalan.

Le groupe veut Xavi !