Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date de la réunion du renouveau du Barça est fixée !

Publié le 15 août 2020 à 12h15 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait opérer de gros changements dans son institution dans les prochains jours. Lundi, une réunion au sommet serait programmée.

« Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. A partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées » . Voici le témoignage lucide que le président Josep Maria Bartomeu a livré dans la foulée de l’humiliation subie par le FC Barcelone à Lisbonne vendredi soir. Dans le cadre du 1/4 de finale du Final 8 de Ligue des champions, le Bayern Munich en a passé 8 au Barça (8-2). Une nouvelle désillusion après la Roma et Liverpool la saison passée. De quoi pousser le FC Barcelone à prévoir un grand ménage cet été, à tous les étages du club blaugrana. Et ces dernières heures, la presse ibérique a donné d’importantes précisions sur la suite des opérations.

Lundi, le Barça tranchera

D’après les informations de la RAC1 , le conseil d’administration du FC Barcelone aurait prévu de se réunir dans les prochaines heures afin de mettre les choses à plat concernant le club culé. Le média catalan explique que lundi, une entrevue avec tout le CA aura lieu et qu’au cours de ladite entrevue, des décisions cruciales seront discutées et prises par les hauts représentants du FC Barcelone.