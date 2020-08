Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mauricio Pochettino, grand favori pour remplacer Setien ?

Publié le 15 août 2020 à 10h15 par La rédaction

Après l’humiliation subie face au Bayern Munich, l’avenir de Quique Setien serait déjà réglé. L'entraîneur catalan devrait prendre la sortie et pour le remplacer le conseil d'administration du FC Barcelone aurait son favori : Mauricio Pochettino.

L’avenir de Quique Setien ne semble faire plus aucun doute désormais. L’entraineur du FC Barcelone devrait être limogé à la suite de l’humiliation subie contre le Bayern Munich (8-2) et cela annonce un été animé au sein du club catalan. L’avenir de Lionel Messi serait même remis en question à la suite de cette gifle. En prévision de ce limogeage, la direction du FC Barcelone serait déjà à pied d’oeuvre pour trouver un successeur à Setien afin de lancer un nouveau projet. Outre les noms Laurent Blanc et Xavi, évoqués ces dernières semaines, un autre profil commencerait à être désigné comme le favori pour prendre la tête du FC Barcelone.

Pochettino se rapproche du FC Barcelone