Mercato - Barcelone : Un contrat astronomique attendrait Lionel Messi !

Publié le 15 août 2020 à 19h00 par A.D.

Alors que le Barça s'est fait corriger par le Bayern, Lionel Messi aurait lancé un énorme ultimatum à sa direction. Une situation dont pourrait bien profiter l'Inter Milan avec un contrat XXL à la clé pour l'Argentin.

Ce vendredi soir, le FC Barcelone a chuté lourdement en quart de finale de la Ligue des Champions. Giflé 8-2 par le Bayern, le club catalan est en situation de crise. A tel point que Lionel Messi aurait lancé un énorme ultimatum à sa direction. D'après les indiscrétions de la Cadena Cope , La Pulga aurait menacé ses dirigeants et aurait clairement expliqué qu'il allait faire ses valises en juin 2021 s'il n'y avait pas « une restructuration totale » au FC Barcelone. Et cette information n'aurait pas échappé à l'Inter, qui serait dans les starting-blocks pour le récupérer à la fin de son contrat dans un an.

Un pont d'or offert à Lionel Messi à l'Inter ?