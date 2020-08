Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord déjà trouvé entre Lionel Messi et... Beckham ?

Publié le 15 août 2020 à 14h45 par La rédaction

Humilié face au Bayern Munich, Lionel Messi pourrait bien se rapprocher d'un départ du FC Barcelone. Et c'est vers les Etats-Unis qu'il faudrait regarder pour l'avenir de l'Argentin.

Après la gifle reçue face au Bayern Munich (8-2), l’institution du FC Barcelone est en péril et il risque d’y avoir de nombreux changements cet été au sein du club catalan. Dans cette instabilité sportive, l’avenir de Lionel Messi paraît ainsi plus qu’incertain. Sous contrat jusqu’en 2021, l’Argentin n’a pas souhaité prendre la parole après le match et envisagerait sérieusement de quitter le FC Barcelone si aucune restructuration n’a lieu cet été au Barça. Outre les rumeurs l’envoyant à l’Inter Milan, Lionel Messi aurait d’autres plans pour la fin de sa carrière et pourrait même les accélérer à la suite de l’humiliation subie en Ligue des Champions. C’est ce qu’a affirmé Fred Hermel, consultant à RMC Sport qui a annoncé que Lionel Messi aurait un projet clair : rejoindre David Beckham à l’Inter Miami…

Un accord Messi - Inter Miami ?