Mercato - PSG : Le vent a tourné pour Leonardo dans ce dossier prioritaire !

Publié le 16 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Jusqu’ici, le dossier du recrutement au milieu de terrain s’était relativement compliqué pour Leonardo. Mais avec deux pistes précises, à savoir Thiago Alcantara et Houssem Aouar, le directeur sportif du PSG pourrait garder espoir pour mener à bien cette opération.

Lors de ce mercato estival, la grosse priorité de Leonardo est de renforcer le milieu de terrain. La piste privilégiée du directeur sportif du PSG se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité récemment, ce dossier se complique particulièrement pour le PSG puisque le joueur de la Lazio est finalement prêt à rester à Rome. En parallèle, le PSG a ouvert deux dossiers spécifiques, à savoir celui de Thiago Alcantara et d’Houssem Aouar. Et à en croire les différentes informations divulguées ces dernières heures, le PSG aurait toutes ses chances dans ces deux opérations.

Aouar et Thiago Alcantara à portée de main pour Leonardo ?