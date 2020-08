Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star du Bayern, Leonardo a un boulevard !

Publié le 15 août 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Alors que le dossier Thiago Alcantara fait couler beaucoup d’encre dans la presse, le milieu de terrain du Bayern Munich est dans les petits papiers de Leonardo. Et le PSG aurait une vraie carte à jouer compte tenu des positions adoptées par Manchester City et Liverpool dans cette opération.

Et si c’était le moment de frapper fort pour Leonardo avec Thiago Alcantara ? L’expérimenté international espagnol dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich. Et alors que les discussions allaient bon train pour une prolongation avec sa direction, le principal intéressé a tout arrêté afin de prendre du temps pour étudier d’autres options pour son avenir. Résultat ? Thiago Alcantara voudrait se lancer un nouveau challenge comme le président du conseil d’administration du Bayern Munich l’a récemment souligné. « En ce qui concerne Thiago, on sait qu'il nous a dit qu'il voulait faire quelque chose de nouveau. Si un club nous contacte et qu'il est prêt à payer des frais de transfert équitables, nous y travaillerons ». Voici le message que Karl-Heinz Rummenigge faisait récemment passer à Sport BILD . Le PSG tient donc sa chance pour le milieu de terrain alors que le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 1er août dernier que Leonardo avait coché le nom de l’Espagnol dans sa short-list, le directeur sportif du PSG étant toujours en quête de renforts au milieu de terrain. Néanmoins, la concurrence est rude sur le dossier, mais pas invincible.

Liverpool jusqu’ici en pole position, mais…

Récemment, Sport BILD a fait savoir que Thiago Alcantara était proche de troquer la tunique bavaroise pour arborer celle des Reds la saison prochaine. En effet, les dirigeants de Liverpool se seraient entretenus avec Hasan Salihamidžić, directeur sportif du Bayern Munich, afin d’évoquer les modalités du transfert de Thiago Alcantara à Anfield. Un accord de principe aurait d’ailleurs déjà vu le jour entre le joueur et Liverpool. Mais la vérité serait tout autre. Sky Sports a fait un point sur ce dossier ces dernières heures. Et d’après une source proche de l’opération, cette nouvelle serait « un non-sens total, juste parce qu’un média dit une chose, cela ne veut pas dire qu’elle se réalisera » . En outre, Sky a affirmé que Liverpool n’aurait pas fait une approche formelle avec une offre concrète auprès des dirigeants du Bayern Munich. De plus, dans les bureaux d’Anfield, on estimerait que Thiago Alcantara n’est pas une priorité, compte tenu du fait que le champion d’Angleterre a un effectif bien étoffé dans ce secteur de jeu. Bien que Jürgen Klopp voudrait témoigner de l’arrivée de l’international espagnol, le comité de direction de Liverpool préférerait attendre que le joueur soit libre de tout contrat à l’été 2021, ce qui coïnciderait avec le départ de Georgino Wijnaldum, dont le contrat expirera au même moment. Si cette information se révélait être vraie, le PSG aurait un souci en moins dans ce dossier à 30M€ alors que Manchester City ne serait pas un danger non plus.

… Et Manchester City, ce ne serait pas mieux