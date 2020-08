Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Edinson Cavani ?

Publié le 16 août 2020 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani devrait, sauf énorme rebondissement, s'engager avec Benfica. Une rencontre aurait lieu ce dimanche à Paris entre El Matador et le club lusitanien pour régler les derniers détails contractuels.

Engagé jusqu'au 30 juin 2020, Edinson Cavani a quitté le PSG. Et pourtant, il aurait pu prolonger son contrat de deux mois - à l'instar de Thiago Silva, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting - pour poursuivre la campagne de Ligue des Champions sous les couleurs Rouge et bleu. Alors qu'il a préféré mettre fin à son aventure parisienne avant la fin de la saison européenne, Edinson Cavani devrait s'engager officiellement avec son nouveau club ce dimanche.

Clap de fin ce dimanche pour Edinson Cavani ?