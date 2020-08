Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 16 août 2020 à 13h30 par A.M.

Bien que l'AS Saint-Etienne se soit déjà montrée active cet été sur le marché des transferts, Claude Puel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et attend encore des renforts.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com depuis de longs mois, Claude Puel a les idées claires pour son mercato depuis longtemps. L'entraîneur de l'ASSE a la volonté de rajeunir son effectif, tout en envisageant le départ de bons nombres de joueurs, y compris des cadres, afin d'alléger la masse salariale et renflouer les caisses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Claude Puel est fidèle à son plan de vol. En effet, en ce qui concerne les recrues, Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso ont débarqué libres tandis que Yvan Neyou Noupa a été prêté par Braga. Des jeunes à bas coût sont arrivées alors que dans le même temps, les Verts n'ont pas conservé Loïc Perrin et Yohan Cabaye, dont les contrats arrivaient à échéance. Franck Honorat et Vagner Dias ont quant à eux été cédés respectivement à Brest et Metz. Une première partie de mercato qui s'est donc révélée active pour l'ASSE. Mais c'est loin d'être terminé.

Puel veut encore des recrues...

Dans les colonnes du Progrès , Claude Puel s'est ainsi prononcé sur ses ambitions pour la suite du mercato. « J’ai la volonté d’améliorer ce groupe-là avec deux ou trois joueurs maximum mais ça ne sera peut-être pas possible parce que le groupe est très important et qu’on a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements », confie-t-il avant de se montrer mystérieux sur les besoins de son effectif : « Je ne vais pas dire ce qu’on recherche comme poste exactement mais il ne manque pas grand-chose à ce groupe-là ». Ces dernières heures, l'arrivée d'un nouveau latéral gauche était toutefois dans le tuyau puisque le nom de Dimitrios Giannoulis circule avec insistance. Mais sans départ, il y a peu de chances que l'ASSE puisse se renforcer.

... et justifie les mises à l'écart