Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour la succession de Quique Setién !

Publié le 16 août 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

En pleine tempête après sa déroute historique face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le FC Barcelone se serait lancé en quête d’un successeur à Quique Setién. Et dans cette optique, la piste menant à Ronald Koeman serait celle ayant le plus de chances d’aboutir tandis que deux autres auraient déjà été mises de côté.

C’est une humiliation historique à laquelle nous avons assisté ce vendredi. Opposé au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s’est lourdement incliné sur le score de 8-2 face à des Bavarois qui n’ont même pas eu à forcer leur talent en seconde période pour inscrire quatre réalisations supplémentaires. Désormais, alors que le Barça est plus que jamais au fond du trou, cette déroute devrait sonner le glas de l’aventure de Quique Setién sur le banc barcelonais. Arrivé l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde l’hiver dernier, l’ancien entraîneur du Real Betis n’est jamais parvenu à apposer sa patte dans le jeu du club catalan, en plus de perdre la course au titre en Liga face au Real Madrid avant de connaitre ce revers colossal face au Bayern Munich.

Le FC Barcelone aurait une ouverture avec Ronald Koeman !

Par conséquent, le FC Barcelone se serait mis à scruter le marché afin de trouver un nouvel entraîneur capable de redresser l’écurie catalane la saison prochaine. Et à en croire les infirmations publiées par Mundo Deportivo ce dimanche, la piste menant à Ronald Koeman aurait pris de l’ampleur ces dernières heures, une possibilité que le10sport.com vous avait d’ailleurs révélée le 1er juillet dernier. Bien qu’il y ait des réticences du fait qu’il soit déjà sélectionneur des Pays-Bas, le profil de l’ancien joueur passé par le Barça entre 1989 et 1995 séduirait tout particulièrement la direction des Blaugrana , qui l’avait déjà contacté l’hiver dernier du temps où elle cherchait un successeur à Ernesto Valverde. À l’époque, le technicien de 57 ans avait refusé cette approche puisqu’il souhaitait rester avec l’équipe nationale des Pays-Bas en vue de l’Euro 2020, mais il ne devrait pas décliner la proposition cette fois. En effet, le quotidien catalan explique que Ronald Koeman serait conscient qu’il pourrait bien s’agir de sa dernière occasion de prendre les rênes du FC Barcelone, chose qui est l’un de ses grands rêves et qui pourrait donc le conduire à répondre positivement aux sollicitations de la direction catalane.

Les pistes Xavi et Mauricio Pochettino aux oubliettes ?