Mercato - Barcelone : Un incroyable retour de Guardiola à l'étude ?

Publié le 16 août 2020 à 9h15 par A.D.

Alors que Manchester City et le FC Barcelone sont sortis de la Ligue des Champions, Quique Setién et Pep Guardiola voient leur avenir être remis en question. Josep Bartomeu, le président du Barça, pourrait profiter de la situation pour tenter de rapatrier l'actuel coach des Citizens.

Après Quique Setién, Pep Guardiola a également déçu en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce vendredi soir, le Barça s'est fait humilié par le Bayern, tandis que Manchester City a été surclassé par l'OL le lendemain. A la suite de ces deux contre-performances, Quique Setién et Pep Guardiola sont pointés du doigt et leur avenir serait de plus en plus incertain. En ce qui concerne le coach du Barça, il serait déjà condamné et ne devrait plus faire long feu au Camp Nou. Au contraire, Pep Guardiola ne serait pas encore fixé, mais Josep Bartomeu compterait bien profiter de cette incertitude pour se muer en trouble fête.

Pep Guardiola dans le viseur de Bartomeu ?