Mercato - Barcelone : Cet énorme conseil lancé à Bartomeu !

Publié le 16 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Suite à l’humiliation subie par le FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l’avenir du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, semble être de plus en plus flou en Catalogne.

La claque reçue face au Bayern Munich devrait faire bouger les choses au FC Barcelone. Après sa très lourde défaite 8-2 lors du quart de finale de Ligue des Champions, les Blaugrana sont désormais entrés dans une vraie période de crise, déjà entamée lors de la défaite en Liga face à Osasuna, synonyme de titre pour le Real Madrid. Josep Maria Bartomeu, président du Barça, a aujourd’hui reçu un énorme conseil concernant son avenir, alors qu’il serait désormais placé sur un siège éjectable…

« Il doit continuer, car il n’a pas le choix »