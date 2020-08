Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie prestigieuse pour Antoine Griezmann ?

Publié le 15 août 2020 à 21h30 par A.D.

Alors que le Barça a sombré face au Bayern, un grand ménage pourrait être opéré comme l'a suggéré Gerard Piqué. Et cela pourrait même concerner Antoine Griezmann, arrivé il y a seulement un an. .

Le Barça est en état de choc. Pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions, le club catalan s'est fait atomiser par le Bayern (8-2). Une défaite qui fait très mal et qui a suscité la vive réaction de Gerard Piqué. A l'issue de la partie, le défenseur du FC Barcelone a expliqué qu'il fallait procéder à un grand ménage pour remettre le club sur pied. « Tout le monde devrait y réfléchir, le club a besoin de changements, je ne parle pas de l'entraîneur, ni des joueurs, je ne veux désigner personne, structurellement l'équipe, le club a besoin de toutes sortes de changements, parce que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, ni la deuxième ou la troisième fois. Personne n'est indispensable, je suis le premier à m'offrir, si du sang neuf doit être injecté pour changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je pense que nous avons touché le fond. Nous devons tous nous regarder et réfléchir en interne et décider ce qui est le mieux pour le club, ce qui est le plus important » , a-t-il estimé. Et cette opération grand ménage pourrait être fatale à Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann, le digne successeur de Paulo Dybala ?