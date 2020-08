Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme tacle glissé à Bartomeu !

Publié le 16 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Après la défaite historique face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, l’avenir de Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, semble plus que jamais remis en cause. Et ce dernier s’est fait allumer par un ancien de la maison via Twitter…

L’humiliation est très dure à avaler à Barcelone. Après une très lourde défaite face au Bayern en Ligue des Champions sur le score de 8-2, les Blaugrana devraient connaître du changement dans les prochains jours. Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, l’a déjà annoncé : des têtes vont tomber. A commencer, très certainement, par celle de Quique Setien, vivement critiqué depuis plusieurs semaines. Cependant, son propre avenir serait aujourd’hui totalement flou, d’autant que les élections pour choisir le futur président du club doivent initialement se tenir l’année prochaine. Profitant de la situation pour passer quelques messages, l’ancien président barcelonais Joan Laporta s’est lâché sur les réseaux sociaux, en dézinguant Bartomeu…

« Un signe de lâcheté et d’ineptie »