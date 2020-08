Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste est déjà à oublier pour la succession de Quique Setién !

Publié le 16 août 2020 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il était annoncé ces dernières heures que Mauricio Pochettino pourrait prochainement remplacer Quique Setién sur le banc du FC Barcelone, il n’en serait rien en réalité.

Après la débâcle historique du FC Barcelone ce vendredi en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), Quique Setién devrait être démis de ses fonctions d’entraîneur du Barça selon toute vraisemblance. Ainsi, toute la question est désormais de savoir quelle sera l’identité du successeur de l’ancien technicien du Real Betis arrivé sur le banc barcelonais l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde. Dans cette optique, le nom de Mauricio Pochettino a été avancé ces dernières heures, mais la piste menant à l’ancien entraîneur de Tottenham ne devrait pas aller plus loin à en croire les dernières indiscrétions de la presse catalane.

La direction du Barça craindrait que Pochettino soit rejeté par les supporters