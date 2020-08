Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est plus que jamais dans le doute !

Publié le 16 août 2020 à 11h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en pleine crise, Lionel Messi serait plus que jamais partagé quant à son avenir face à l’état actuel du club catalan.

C’est une humiliation historique qu’a subi le FC Barcelone ce vendredi en Ligue des Champions. Opposés au Bayern Munich, les Catalans se sont lourdement inclinés 8-2 pour le compte des quarts de finale du Final 8 à Lisbonne. Et cette cuisante humiliation pourrait maintenant avoir de lourdes conséquences au sein du Barça, entre le renvoi plus que probable de Quique Setién de son poste d’entraineur et les possibles départs de dirigeants tels qu’Eric Abidal et Oscar Grau. Mais dans le même temps, ce cataclysme pourrait encore plus accentuer le doute de Lionel Messi au sujet de son avenir au FC Barcelone, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2021 et qui aurait dernièrement gelé les discussions concernant une prolongation de son bail, lassé notamment des contre-performances de son club de toujours.

Messi épanoui à Barcelone, mais…