Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 16 août 2020 à 10h00 par A.D.

Alors que la situation de Cristiano Ronaldo serait incertaine, le PSG serait bien décidé à le recruter dès cet été. Les Parisiens pourraient avoir une fenêtre de tir, puisque la Juventus ne considérerait pas sa star portugaise comme étant intransférable.

Eliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions face à l'OL, la Juventus est sortie par la petite porte. Et cette désillusion pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, la contre-performance de la Juve en C1 pousserait CR7 à se poser des questions sur son avenir. Ce qui pourrait profiter au PSG. Selon les dernières indiscrétions de Calciomercato.it , les propriétaires parisiens envisageraient sérieusement d'attirer Cristiano Ronaldo vers le Parc des Princes et le Camp des Loges lors du mercato estival. Et la Juventus pourrait ne pas lui compliquer la tâche.

Cristiano Ronaldo ne serait pas intransférable