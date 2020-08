Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, on pousserait pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 août 2020 à 10h00 par Th.B.

Certes, les chances de voir Cristiano Ronaldo arborer la tunique parisienne la saison prochaine semblent minces. Néanmoins, dans les hautes sphères du PSG, on tenterait quand même le coup pour la star portugaise.

Depuis l’arrivée des propriétaires qataris au PSG, à savoir l’été 2011, les dirigeants parisiens aimeraient rêver plus grand avec… Cristiano Ronaldo ! Pour rappel, que ce soit à l’été 2012 ou lors du mercato estival en 2017, le nom du quintuple Ballon d’Or a été lié au PSG. Et si le rêve devenait une réalité dans les prochaines semaines ? Arrivé à la Juventus en 2018 après trois succès de suite en Ligue des champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a débarqué à la Vieille Dame dans l’espoir de remporter une C1 avec un troisième club. Après deux exercices européens sous la tunique bianconeri, force est de constater que le champion d’Italie est loin d’un sacre en Ligue des champions avec ses échecs en 1/4 de finale et en 1/8ème de finale cette saison. De quoi inciter le principal intéressé à se poser des questions sur son avenir alors que Jorge Mendes et Leonardo discuteraient d’une potentielle arrivée au PSG selon Foot Mercato . Et à Paris, on serait sur la même longueur d’onde pour le Portugais.

Cristiano Ronaldo, une demande de l’Émir ?