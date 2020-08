Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé décidé dans les prochains jours ?

Publié le 15 août 2020 à 9h30 par T.M.

Kylian Mbappé l’a annoncé, il sera au PSG la saison prochaine. En revanche, un départ vers le Real Madrid reste toujours d’actualité et les prochains jours pourraient bien être décisifs pour l’avenir du crack français. Explications.

A cause du coronavirus, les caisses des plus grands clubs européens ont été vidées. Le Real Madrid n’échappe pas à cette crise et cet été, Florentino Pérez voudrait faire des économiques et surtout faire rentrer de l’argent. Pour cela, il aurait été annoncé à l’effectif de Zinedine Zidane qu’aucune recrue ne serait achetée. De quoi alors repousser à l’été 2021 les gros dossiers de la Casa Blanca et notamment celui de Kylian Mbappé, grand rêve du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français l’avait d’ailleurs annoncé, il sera encore avec le club de la capitale la saison prochaine. Mais pour ce qui est d’au-delà de l’été 2021, cela pourrait être bien différent…

Gagner la Ligue des Champions pour partir en héros ?