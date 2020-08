Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À court d’options au milieu, Leonardo relance le dossier Pogba !

Publié le 15 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic ou encore à Thiago Alcantara ne se concrétiseraient pas pour Leonardo. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG songerait à rouvrir le dossier Paul Pogba.

Voici un nom qui anime souvent l’actualité des mercato estivaux. En atteste celui de 2019 au cours duquel le joueur a lui-même fait savoir qu’il comptait se lancer une nouvelle expérience après trois saisons passées à Manchester United. Finalement, Paul Pogba a rempilé pour une quatrième année et pourrait bien aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec les Red Devils compte tenu de la crise financière qui frappe les clubs européens. Que ce soit le Real Madrid ou la Juventus, aucune de ces deux formations ne serait en mesure de débourser une offre conséquente afin de convaincre Manchester United de céder sa star au milieu de terrain. Mais le PSG pourrait bien se laisser tenter.

Pogba, la réponse aux maux de Leonardo dans sa quête de milieux ?