Mercato - PSG : Une décision retentissante prise pour Cristiano Ronaldo ?

Après l’élimination et la déroute de Ligue des Champions contre l’OL, l’avenir de Cristiano Ronaldo semble être plus que jamais remis en cause du côté de la Juventus. Et une décision claire aurait été prise dans ce dossier, alors que l’international portugais serait toujours dans le viseur du PSG…

L’avenir de Cristiano Ronaldo s’écrira-t-il à la Juventus la saison prochaine ? Très déçu de la prestation de son équipe en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l’OL, l’international portugais ne serait désormais plus certain de continuer à la Juventus. Notamment courtisé par le PSG, Cristiano Ronaldo pourrait bien encore prendre du temps pour se décider concernant son avenir…

Doha pousse pour Cristiano…

Ainsi, comme révélé par Calciomercato.it , les propriétaires du PSG, qui se trouvent à Doha, pousseraient afin de faire venir Cristiano Ronaldo à la Juventus. Avec l’éviction de Maurizio Sarri et l’arrivée d’Andrea Pirlo à la Juventus, l’international portugais pourrait bien faire partie des joueurs sacrifiés par le coach italien dans ce dossier afin de réaliser une véritable révolution de l’effectif des Bianconeri , bien que l’idée de base serait de le garder encore une saison de plus. Malgré tout, l’argent pourrait manquer dans ce dossier, alors que la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 se ferait de plus en plus ressentir. Cependant, Doha pourrait bien se faire de plus en plus insistant pour recruter la star portugaise de la Juventus…

