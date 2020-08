Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Matuidi, Beckham devrait recruter Messi !

Publié le 16 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il aurait menacé de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat si de sérieux changements n’avaient pas lieu au sein du club culé cet été, Lionel Messi se serait déjà mis d’accord avec l’Inter Miami, franchise de David Beckham.

Et si Lionel Messi ne rejoignait pas l’Inter Milan, mais plutôt l’Inter Miami ? David Beckham a récemment lancé sa franchise de MLS et a cette semaine accueilli la première grande star de sa nouvelle équipe. Après trois saisons passées à la Juventus, Blaise Matuidi a quitté la Vieille Dame pour rejoindre le projet de son ancien coéquipier David Beckham en Floride. Et Lionel Messi, qui est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, pourrait rapidement imiter le champion du monde tricolore.

Messi déjà d’accord avec Beckham ?