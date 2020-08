Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout n’est pas encore perdu pour cette piste offensive !

Publié le 16 août 2020 à 19h15 par H.G.

Alors que l’OM est annoncé sur les traces de José Juan Macías pour être la doublure de Dario Benedetto, les Phocéens auraient encore une chance de parvenir à attirer l’attaquant mexicain en dépit du fait qu’il était annoncé proche de rejoindre la Real Sociedad.

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position (...) Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas », a expliqué André Villas-Boas la semaine dernière après la courte victoire de l’OM en match amical contre Nîmes (1-0). Ce faisant, l’entraîneur marseillais a confirmé que sa direction était à la recherche d’un nouvel attaquant qui aurait pour rôle de faire souffler le titulaire Dario Benedetto. Dans cette optique, l’OM est annoncé sur les traces de José Juan Macías, qui évolue du côté des Chivas de Guadalajara. Et alors qu’il était annoncé que le joueur de 20 ans était proche de rejoindre les rangs de la Real Sociedad, il se pourrait que l’OM ne soit pas encore totalement distancé dans ce dossier.

La Real Sociedad ne compterait pas recruter José Juan Macías cet été !