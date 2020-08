Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier, M'Vila, Khazri… Claude Puel explique ses choix !

Publié le 16 août 2020 à 20h45 par La rédaction

Auteur de grosses décisions au sein de l’effectif de l’ASSE, Claude Puel a tenu à répondre aux critiques sur son management et sur les cadres mis de côté comme Stéphane Ruffier.

Arrivée l’année dernière à l’ASSE, l'entraîneur stéphanois avait décidé de miser sur l’expérience avec des joueurs comme Loïc Perrin ou Mathieu Debuchy. Un an plus, les anciens sont mis de côté à l’image de la création d’une liste noire qui a pour objectif de lister tous les cadres de l’ASSE qui ne font plus partie des plans de Claude Puel. On retrouve ainsi des joueurs comme Yann M’Vila, Ryad Boudebouz ou Stéphane Ruffier. Un choix surprenant de la part de l’ancien entraîneur de l’OL qui a provoqué de nombreux clashs comme celui avec Stéphane Ruffier. Interrogé sur ses choix, Claude Puel a tenu à répondre en expliquant ses choix envers certains cadres de l’ASSE…

« On n'est pas là pour chasser les joueurs »