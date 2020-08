Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Dybala, Cristiano Ronaldo... Les premiers choix forts de Pirlo !

Publié le 16 août 2020 à 20h30 par A.C.

A peine intronisé entraineur de la Juventus, Andrea Pirlo est déjà rentré dans le vif, avec plusieurs décisions importantes à prendre.

C’est un choix qui divise. Le pari Maurizio Sarri n’a évidemment pas marché et les dirigeants de la Juventus ont surpris pas mal de monde avec son successeur. Certains s’imaginaient déjà Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino et même un retour d’Antonio Conte ou de Massimiliano Allegri ! Le président Andrea Agnelli a finalement choisi Andrea Pirlo. Légendaire milieu de terrain, Champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra , vainqueur de la Ligue des Champions avec le Milan AC, pilier de la renaissance de la Juve en 2011... Pirlo est un grand nom du football, mais un entraineur totalement inexpérimenté. Une semaine avant sa nomination, il venait d’ailleurs d’entamer son premier projet, avec l’équipe U23 de la Juventus. Avec cette inexpérience, Pirlo s’est tout de suite retrouvé face à un véritable chantier. La Juventus, décevante depuis deux années, en déficit économique à cause du COVID-19 et de l’élimination prématurée en Ligue des Champions, a besoin de changement. Mais a surtout besoin de vendre, avec notamment deux très gros dossiers...

Pirlo a éloigné Cristiano Ronaldo du PSG...

Le premier et non des moindres, concerne Cristiano Ronaldo. Arrivé en provenance du Real Madrid pour remporter la sixième Ligue des Champions de sa carrière, le Portugais a jusque-là échoué avec la Juventus. Ainsi, La Gazzetta dello Sport a commencé à évoquer des envies de départ de Cristiano Ronaldo. La piste Paris Saint-Germain a rapidement été évoquée par France Football ou encore Foot Mercato , qui a même parlé de négociations entre Leonardo et Jorge Mendes, agent du quintuple Ballon d’Or. Finalement, c’est la même Gazzetta dello Sport qui, seulement quelques jours plus tard, explique qu’Andrea Pirlo a pris les choses en main. Pas question de départ pour Cristiano Ronaldo, l’ancien numéro 21 bianconero le veut comme fer de lance de son attaque. Une décision dont semble s’accommoder Ronaldo, qui a encore deux années de contrat avec la Juve.

...Et se serait opposé à ses dirigeants, pour garder Dybala