Mercato - Real Madrid : Dybala, Pogba... Les dés déjà jetés pour cette opération colossale ?

Publié le 16 août 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que la Juventus voudrait absolument rapatrier Paul Pogba, Manchester United aurait exigé un échange avec Paulo Dybala. Toutefois, ni la Juve, ni le buteur argentin ne seraient favorable à un tel troc. Malgré tout, les Bianconeri ne perdraient pas espoir pour Paul Pogba et pourraient retenter d'insérer Aaron Ramsey et Douglas Costa dans la transaction.

En fin de contrat en juin 2021, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United lors du mercato estival. Alors qu'ils auraient la possibilité d'étendre automatiquement le bail de La Pioche d'une année, les Red Devils pourraient se résoudre à le vendre cet été pour ne pas le céder gratuitement si cette clause n'était pas activée. Ce qui pourrait profiter à plusieurs cadors européens. En effet, le PSG, le Real Madrid et la Juventus pourraient se disputer le recrutement de Paul Pogba lors du mercato estival. Parmi ces prétendants, la Juve aurait un atout de poids sur ce dossier : Andrea Pirlo. Comme l'a indiqué Tuttosport ce samedi, le nouveau coach des Bianconeri rêverait de rapatrier Paul Pogba à Turin. A en croire le média transalpin, Andrea Pirlo estimerait que La Pioche est la recrue parfaite pour étoffer son équipe, et surtout son milieu de terrain. Et il semblerait que la présence d'Andrea Pirlo à la Juve puisse être un argument décisif pour Paul Pogba. Ancien coéquipier et grand ami du jeune entraineur italien (41 ans), le champion du monde français serait emballé par l'idée de le retrouver dans le Piémont. Toutefois, Manchester United pourrait se muer en trouble fête et priver Paul Pogba d'un retour à la Juventus.

Un échange Pogba-Dybala refusé par la Juve ?

Selon les informations de Tuttosport , dilvuguées ce vendredi, la direction de Manchester United aurait lancé un ultimatum à la Juventus. Si elle désire s'attacher les services de Paul Pogba, La Vieille Dame serait contrainte d'offrir Paulo Dybala en échange. Faute de quoi, le milieu de terrain de 27 ans ne rentrera pas à Turin cet été. Toutefois, Andrea Pirlo ne compterait pas céder aux exigences d'Ole Gunnar Solskjaer.

Ramsey et Costa utilisés à nouveau pour Pogba ?

Sur son compte Twitter , Paolo Paganini a expliqué clairement que la Juventus et Paulo Dybala avaient recalé Manchester United. D'après le journaliste italien de Rai Sport , Paulo Dybala aurait refusé d'être échangé avec Paul Pogba. Dans la foulée les dirigeants de La Vieille Dame aurait également balayé d'un revers de la main la proposition des Red Devils . Si la Juve serait contre un échange entre Paulo Dybala et Paul Pogba, elle n'aurait pas pour autant abandonné l'idée de faire revenir La Pioche à Turin. Si Paul Pogba ne prolongeait pas avec Manchester United, les Bianconeri pourraient revenir à la charge et proposer à nouveau d'utiliser Aaron Ramsey et Douglas Costa comme monnaies d'échange.